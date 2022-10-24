مدير «هيرمس»: الأطروحات في البورصة تمنح فرص استثمارية محلية وأجنبية

قال محمد أبو باشا، مدير المجموعة المالية «هيرمس»، إنَّ رؤية المستثمرين بالنسبة لمصر في ظل وثيقة الدولة الأمريكية واضحة، إذ أن السنوات الماضية شهدت تركيز كبير للدولة المصرية على الاستثمار في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أنَّ المستثمرين يتابعون وضوح الرؤية بالنسبة لمصر في فكرة تمكين القطاع الخاص فضلًا عن التوجه العام للدولة.

الطروحات النقطة الأهم بالنسبة للمستثمرين

وأضاف «أبو باشا»، خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم السياسات العامة، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ النقطة التي يركز عليها المستثمرين بشكل كبير هي الطروحات، لأنَّها مهمة للغاية بالنسبة للبورصة، كما أنها تعطي شفافية وفرص استثمارية كبيرة بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب، لافتًا إلى أهمية الحصص السوقية للقطاعات المستثمرة، علاوة على تحرر القطاعات سواء العامة أو الخاصة بشكل أكبر لكي تكون قاطرة للنمو.

أهمية تحرر القطاعات العامة والخاصة

وتابع: «إذا وجدنا تحركات استثمارية في شركة أو أكثر ولكن مازالت الدولة مسيطرة بشكل كبير على القطاع ، فذلك يحد من وجود فرص استثمارية كبيرة، لذلك نترقب خطوات ينتج عنها تغييرات هيكلية».