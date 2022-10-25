تفاصيل انتخابات محاكاة مجلس الشيوخ 2022 بالقليوبية.. غلق باب التصويت غدا

تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، فعاليات المرحلة الأولى لانتخابات «نموذج محاكاة مجلس الشيوخ 2022» بثمانية مقار انتخابية على مستوى المحافظة، وهي مركز شباب كفر مناقر بإدارة بنها، ومركز شباب كفر عابد بإدارة طوخ، ومركز شباب اسنيت بإدارة كفر شكر، ومركز شباب مدينه قليوب، ومركز شباب مدينة شبين القناطر، ومركز شباب المنيرة بإدارة القناطر الخيرية، ومركز شباب المنشية بإدارة شبرا الخيمة، ومركز شباب الخانكة الرياضي.

تقسيم دوائر نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالقليوبية

وتقسم الدوائر الانتخابية، بحيث تمثل كل دائره انتخابية محافظة، ففي محافظة القليوبية تقدم للترشح 5 قوائم، كل قائمة مكونة من أربعة مرشحين أساسيين وأربعة احتياطيين، إضافة إلى 33 مرشحا فرديا، ويتم اختيار قائمة، و2 فردي طبقا على الأصوات.

«كن قياديا» شعار نموذج المحاكاة

ويستمر التصويت حتى غدا الأربعاء بثمانية مقار انتخابية على مستوى المحافظة تحت شعار «كن قياديا...كن مؤثرا»، على أن تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسه مساءا، ووجود لجنة مغتربين بمقر مديريه الشباب والرياضة بالقليوبية.

وأكد «الصبروط»، ضرورة سير العملية الانتخابية بكل شفافية، والالتزام بالتعليمات الخاصة بإجرائها بكل دقه لضمان سير الانتخابات بالشكل الذي يليق بمحافظة القليوبية، معتبرا نموذج محاكاة مجلس الشيوخ فرصة للشباب للمشاركة في برنامج تثقيفي ليس له سلطة أو نفوذ أو تأثير على أي جهة.