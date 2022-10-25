العثور على رضيعة مجهولة النسب بقنا.. الثالثة في أسبوع

عثر أهالي مدينة قنا، اليوم الثلاثاء، على رضيعة مجهولة النسب بجوار منطقة الأحوال المدنية بمدينة قنا.

تفاصيل العثور على رضيعة مجهولة النسب

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد بورود بلاغ العثور على رضيعة مجهولة النسب بمنطقة الأحوال المدنية بمدينة قنا، وبها جرح في الرأس.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على رضيعة مجهولة النسب، بها جرح الرأس، ملقاة بجوار الأحوال المدنية بمدينة قنا، وجرى نقلها إلى حضانة مستشفى قنا العام.

تحرير محضر بالواقعة

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها، وبتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

الحالة الثالثة في أسبوع

وكانت الأجهزة الأمنية، عثرت على رضيعين أحدهما أما مسجد في ابوتشت، والثاني في قوص، واليوم الثالث، وذلك خلال أسبوع.

وكانت مستشفى أبوتشت المركزي في بداية الأسبوع الحالي رضيع عثر عليه أمام مسجد في مدينة أبوتشت، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أما الحالة الثاني كانت أمس الاثنين في مركز قوص بالعثور على رضيع، وتم وضعه في حضانة مستشفى قوص المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.