محافظ الشرقية: تجمعات مياه الأمطار في مناطق محدودة.. ولا يوجد شكاوى

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأمطار في محافظة الشرقية متوسطة إلى حد ما، وهناك 8 مراكز في المحافظة كانت الأمطار شبه متوسطة فيها، بالإضافة إلى بعض المراكز الأخرى، والأوضاع مستقرة فيها إلى حد كبير، موضحا أنه لا يوجد أي تراكمات مائية بسبب الأمطار تعمل على تعطيل حركة المرور،إذ أنه لم يتم استقبال أي مشكلة أو استغاثة من خلال غرفة الأزمات التابعة للمحافظة.

معدات شركة المياه منتشرة في كل مكان

وأضاف محافظ الشرقية، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يعرض على شاشة«صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه حدث انقطاع في الكهرباء، ولكن تم التعامل مع الموقف بسرعة كبيرة لاستعادة التيار مرة أخرى، مشيرا إلى أن معدات شركة المياه منتشرة في مناطق مختلفة من المحافظة، مع تواجد الحماية المدنية واستقرار الأحوال الجوية في المحافظة.

وتابع «غراب»، أن التغيرات الجوية التي حدثت مؤخرا لن تؤثر على استمرار حركة المواصلات والمدراس أو النزول إلى العمل، موضحا أنه لم نتلق أي شكاوى أو استغاثات من غرفة العمليات بالمحافظة، وكذلك فيما يتعلق بمنازل المواطنين، بينما قد يحدث بعض التراكمات نتيجة سقوط الأمطار في بعض المناطق، ولكن سرعان ما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وعدم إعاقة الطرق العامة.

تراكمات محدودة لمياه الأمطار

وأوضح محافظ الشرقية، أنه حدث انقطاع للكهرباء في إحدى المناطق بالمحافظة بمديرية الصحة، وسرعان ما تم استعادة الكهرباء مرة أخرى، مفسرا أن رجال شركتي الكهرباء والمياه تتعامل مع الشكاوى التي تصلها بسرعة كبيرة منعا لتواجد أي مشاكل في أحد الطرق الرئيسية للمحافظة.

ولفت إلى تواجد بعض التراكمات في منطقة «أولاد صقر» و«الصوفية»، ولكن تم التعامل معها عن طريق رجال شركة المياه، وتم رفع آثار الأمطار منها وفتح الطرق مع استقرار الوضع الحالي في المنطقتين.