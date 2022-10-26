خروج 3 مصابين في اصطدام سيارة بعمود إنارة من مستشفى نجع حمادي

خرج 3 أشخاص من مستشفى نجع مركزي من إجمالي 4 مصابين من أسرة واحدة، أصيبوا في حادث تصادم سيارة ملاكي في عمود إنارة، وبحسب بيان مستشفى نجع حمادي، إن حالة المصابين الذين خرجوا مستقرة عدا الحالة الرابعة تتلقى العلاج.

بلاغ بوجود حادث مروري في قنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ببلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة بيجو في عمود إنارة بقرية هو مركز نجع حمادي، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بينهم شقيقان.

أسماء ضحايا حادث قنا

وجاءت أسماء المصابين: «سهام علي محمد، 35 عاما، مقيمة بفرشوط نجع غانم، وشقيقها هشام علي محمد، 30 عاما، وعادل عصمت علي، 30 عاما، وعبدالنبي عبدالمنصف، 30 عاما»، جراء وقوع حادث تصادم سيارة بيجو في عمود إنارة بقرية هو مركز نجع حمادي، جرى نقل المصابين إلى مستشفى بهجورة المركزي ،لتلقي العلاج اللازم .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلب تقرير المرور حول السبب في ذلك.