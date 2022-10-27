برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف الوطن «حماية بقرار جمهوري»

استعرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة، ويُعرض على قناة إكسترا نيوز، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنفيذ الفوري لحزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، تتضمن علاوات غلاء استثنائية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وزيادة في المعاشات، ومدّ قرار عدم زيادة أسعار الكهرباء، وتقديم دعم تمويني إضافي للمواطنين حتى 30 يونيو المقبل، والذي أبرزته الجريدة بعنوان «حماية بقرار جمهوري».

9 قرارات لدعم المواطنين وإجراءات جديدة بـ67 مليار جنيه سنويا

وأبرز برنامج هذا الصباح، موضوعا ضمن ملف «الوطن» بعنوان «9 قرارات لدعم المواطنين وإجراءات جديدة بتكلفة 67 مليار جنيه سنويا»، والذي تناولت به الجريدة موافقة الحكومة على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث تقرر تنفيذ شقّ زيادة الرواتب وإقرار الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات اعتبارا من نوفمبر المقبل.

حزمة الحماية الاجتماعية

ويستفيد منها عشرات الملايين من المواطنين بالزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، التي طالت تداعياتها اقتصادات دول العالم كافة، ومنها مصر.