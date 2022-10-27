«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة بعنوان «التضخم وتأثيره على الاقتصاد المصري»

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بالتعاون مع الدكتور عادلة رجب مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان «التضخم العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري»، في تمام السادسة مساء الإثنين 31 أكتوبر 2022، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تفاصيل ندوة «التضخم العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري»

ويدير الندوة الدكتور عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويتحدث في الندوة الدكتورة شرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتورة نجوى عبد الله سمك أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة، والدكتور عثمان أحمد عثمان رئيس قسم الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية أستاذ الاقتصاد بكلية الشرطة عضو اللجنة.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، 4 كما تبث الندوة «أونلاين»، عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك على الرابط التالي: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/