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«الأعلى للثقافة» يشارك باحتفالات أكتوبر في معرض الكتاب بالسويس

كتب:

إلهام زيدان
02:48 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
المجلس الأعلى للثقافة

المجلس الأعلى للثقافة

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة؛ والدكتورهشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تقيم الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، معرضا للكتاب بمحافظة السويس، وذلك في إطار الاحتفالات بذكري نصر أكتوبر المجيدة وكذا العيد القومي لمحافظة السويس، في الفترة من 17 إلى 26 أكتوبر الحالي، ويفتح المعرض أبوابه على فترتين الفترة الصباحية من الساعة 10:2 ظهرا، وفترة مسائية من الساعة 5: 10 مساء، بمقر نقابة المهندسين بمحافظة السويس.

خصم 50% على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة

ويقام المعرض بدعوة من نقابة المهندسين بالمحافظة، ويشارك به بعض دور النشر الكبرى وبعض قطاعات الوزارة منهم: جريدة الجمهورية، وجريدة المساء، والمجلس الأعلى للصحافة، ومشيخة الأزهر، والمركز القومي للترجمة، ودار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل.

كما يقام على هامش المعرض بعض اللقاءات والأمسيات الشعرية والفكرية للعديد من أساتذة الجامعة والمفكريين والشعراء وبعض المتخصصين.

300 عنوان وخصم 50%

ويشارك المجلس الأعلى للثقافة بحوالي 300 عنوان ويبلغ نسبة الخصم 50% على كافة إصدارات المجلس، ومن بين أحدث العناوين المشاركة نذكر: صناعة المنسوجات في عصر محمد على، رؤى حول المواطنة، الحوكمة والتنمية المستدامة، سيرة ومسيرة، شعر ديوان العرب، اليهود في الوطن العربي.

ويشارك في المعرض كل من العارضين أحمد زين و مرضي عبدلله من المجلس الأعلى للثقافة، وكل من عماد علم الدين، وياسر رشاد من قطاع صندوق التنمية.

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بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.