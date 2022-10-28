انتهاء فترة التقديم بالجامعات التكنولوجية للعام الدراسي الجديد

انتهت الجامعات التكنولوجية من أعمال التقديم للعام الدراسي 2022-2023، بحسب كافة القواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سواء إجراءات عقد المقابلات الشخصية للطلاب أو أعمال التظلمات لطلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة الذين استوفوا شروط التنسيق.

وأكدت جامعة الدلتا التكنولوجية، أن آخر موعد للتقديم هو الخميس الموافق 27 أكتوبر الجاري، لطلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، موضحة أن الدراسة انتظمت منذ بدايتها بالتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

توفير تدريبات مكثفة للطلاب

وقال الدكتور طارق عبدالملاك، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالتقديم للعام الدراسي الجديد، والتحويلات من قسم لآخر بالنسبة لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف «عبدالملاك» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعة حريصة على توفير تدريبات مكثفة للطلاب خلال فترة الدراسة، لتأهيلهم لسوق العمل.

«كشك»: محاضرات توعوية للطلاب

من جانبه قال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس الجامعة، إن أعمال التقديم والمقابلات الشخصية والتظلمات سارت بصورة منتظمة وفق القواعد المحددة من قبل وزارة التعليم العالي، موضحاً أن الجامعة بدأت الدراسة بمجموعة مكثفة من البرامج الدراسية التي تخدم احتياجات سوق العمل.

وأضاف «كشك»، أنه تم تنظيم مجموعة من المحاضرات التوعوية للطلاب بداية من أول الدراسة عن السلامة والصحة المهنية ضمن سلسلة من الأنشطة الوقائية والصحية التي تهدف إلى زيادة نشر الوعى لدي كافة أفراد المنظومة التعليمية، لافتا إلى حرص الجامعة على الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية.

افتتاح أول حاضنة تكنولوجية

وفي سياق متصل، تستعد جامعة القاهرة الجديدة لتنظيم المؤتمر الأول لريادة الأعمال والابتكار والتوظيف للجامعات التكنولوجية بحضور ورعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويستمر لمدة ثلاثة أيام بداية من أول نوفمبر ويتضمن افتتاح أول حاضنة تكنولوجية في الجامعات التكنولوجية في مصر وتخريج دفعة الدبلوم العالي للجامعات التكنولوجية التلاتة ومعرض أجهزة علمية وملتقى توظيفى برعاية الدكتور هشام الديب، رئيس الجامعة.