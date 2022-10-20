تعيينات شركة المياه والصرف.. نتيجة اختبارات المتقدمين للوظائف بأسيوط

أعلن قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نتيجة الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة فني، الذين انطبقت عليهم الشروط، وفقا للمسابقة رقم 4 لعام 2021، من خلال الرابط التالي: https://ascww.ascww.org/result_of_worker.

خطة قطاع الموارد البشرية بالشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى

وكشف قطاع الموارد البشرية أن حاجة الشركة لتعيين المتقدمين لوظيفة فني، وفقا للمسابقة رقم 4 لعام 2021، يأتي ضمن خطتها من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذي تمتلكه، سعيا للارتقاء بمعايير الخدمات كافة المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

بدء تلقى التظلمات خلال 6 أيام بقطاع الموارد البشرية بالشركة

وأشار قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إلى أنه سوف يتم تلقي التظلمات خلال 6 أيام، اعتبارا من يوم السبت المقبل، وحتى الخميس 27 أكتوبر الجاري، في بديوان 2 بشارع جول جمال، المتفرع من شارع الجمهورية خلف أبراج الوطنية، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

سداد مبلغ 200 جنيه قيمة تقديم التظلم لضمان الجدية

وأوضح قطاع الموارد البشرية، أنه على المتظلم سداد مبلغ 200 جنيه قيمة تقديم التظلم لضمان الجدية، على أن تضاف أسماء المقبول تظلمهم ضمن كشوف المتقدمين لإجراء المقابلة الشخصية.