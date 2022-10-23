تفاصيل تعيينات شركة المياه والصرف في قنا.. موعد وطريقة تقديم التظلمات

أعلن قطاع الموارد البشرية «إدارة التوظيف» بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك»، موعد قبول التظلمات من نتيجة اختبارات مسابقة الشركة رقم 1 لسنة 2021 في الفترة من اليوم وحتى الخميس المقبل، مؤكّدًا أنَّه لن يتمّ قبول أي تظلمات ترد بعد التاريخ المحدد لتقديم التظلمات.

عدد من المتقدمين لوظائف 2021

وكشف قطاع الموارد البشرية انتهاء الشركة من الاختبارات التحريرية للمتقدمين إلكترونيًا، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لـ الوظائف 36 ألفًا و30 طلبًا تم قبول 20 ألفًا و278 طلبًا مستوفي لشروط الإعلان رقم 1 لسنة 2021.

طريقة تقديم التظلم لوظائف 2021

وأعلن قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف بقنا، طريقة التقديم للتظلمات من خلال التقدم باليد بطلب باسم رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة «إدارة التوظيف» بمقر الشركة في محطة مياه الصالحية «الجبلاو - قنا» وفقا للنموذج المعد لذلك، على أنَّ يسدد المتظلم 50 جنيهًا نظير إعادة التصحيح لنموذج الإجابة من خلال الشركة القابضة عن طريق الفيزا كارت بمقر فرع الشركة «القطاع التجاري - المقر الرئيسي، مع إرفاق عدد من المستندات وهي صورة البطاقة الشخصية وإيصال توريد بمبلغ 50 جنيهًا.