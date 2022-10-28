عضو بمبادرة «ابدأ»: نستهدف تطوير العنصر البشري والصناعة الوطنية

قال المهندس مينا ماهر إدوارد، عضو مبادرة «ابدأ»، إن فكرة مبادرة «ابدأ» نشأت بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة «حياة كريمة» بمشروع متكامل للصناعة، والتي تستهدف تطوير العنصر البشري والصناعة الوطنية من خلال رجال أعمال ومستثمرين مصريين وعرب وأجانب، وتهدف لنقل التكنولوجيا.

إدوارد: لدينا استثمارات تصل لـ 200 مليار جنيه

وأضاف «إدوارد»، خلال اتصال هاتفي مع «إكسترا نيوز»، أن مبادرة «ابدأ» تستهدف كل الصناعات المختلفة، وليس قطاعا واحدا فقط، متابعا: «لدينا استثمارات خلال الفترة المقبلة تصل لـ200 مليار جنيه، ونستهدف توفير نحو 150 ألف فرصة عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة خلال الأربع سنوات المقبلة».

وتابع: «لم يكن لدينا الفترة الماضية أكثر من التحديات سواء الداخلية أو الخارجية، ولا سيما ما يمر به العالم أجمع سواء فيما يتعلق بفيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتحديات الداخلية كانت قبل 2016 مثل الثورتين المتتاليتين ثم الفترة الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر من قبل».

هدفنا هو توطين الصناعة

وواصل: «كل ذلك يبين لنا أهمية هدف واحد، وهو توطين الصناعة، بمعنى أن عدم الاعتماد على نفسنا في الصناعة، وجرى تقسيم المبادرة لـ3 محاور رئيسية، فالمحور الأول هو الشراكات الكبرى ويستهدف رجال الأعمال الكبار المصريين والأجانب لفتح مصانع جديدة أو توسيع الطاقة الإنتاجية».

واستكمل: «المحور الثاني يتعلق بمحور دعم الصناعة، ويركز على المصانع المتعثرة والمخالفة، وهناك عدد كبير من المصانع الفترة الماضية تحتاج للدعم»