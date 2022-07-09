أعضاء فريق واما يكشفون عن رد فعلهم بعد نجاح «يا ليل»: الناس افتكرتنا لبنانيين

أجاب أعضاء فريق «واما» على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أولى اللحظات التي شعروا فيها ببداية النجاح بعد رحلة طويلة من المحاولات ليجيب نادر حمدي قائلاً: مع نزول أول كليب «يا ليل».

الاستايل بتاعنا في الأغنية كان غريب

وأضاف نادر حمدي خلال لقاء فريق واما ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، «فيه ناس كتيرة أول ماظهر الكليب مكنوش عارفين إننا مصريين كانوا فاكرينا لبنانيين لأن الاستايل كان غريب».

وذكر محمد نور أنه لم يكن يتوقع ذلك النجاح، قائلاً: «كنت بقول لهم واحدة واحدة»، ليقاطعه النجم أحمد الشامي، قائلا: «نور قالي وقتها بعد الكليب ده الناس هتسلم علينا في الشارع».

أحمد فهمي: الناس قالولي يا أبو عيون ملونة

وأوضح الفنان أحمد فهمي أنه في ذلك الوقت كان ما زال يمارس العزف وكان وقتها لديه مهرجان يعزف خلاله في دبي، متابعا: «كنت بعزف مع المغنيين، كل الناس أحلام ومحمد عبده وهاني شاكر».

وأفاد بأنه لم يكن يتخيل حينها أن الكليب سبب لهم شهرة، متابعا: «الناس شافتنا قالوا الواد بتاع واما أبو عيون ملونة في المطار عرفت وقتها إننا اتعرفنا».