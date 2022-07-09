«المادي والعصبي والغلس والندمان».. أعضاء فريق واما يكشفون صفاتهم

كشف أعضاء فريق واما صفات شخصية في حياة بعضهم البعض أثناء استضافة الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المُذاع على فضائية «on»، وذلك عندما وجهت لهم سؤالا من أكثر أعضاء الفريق اهتماما بالجانب المادي، ليرد نادر حمدي الموزع الموسيقي مازحاً: «محمد نور أكثرنا حديثاً في تفاصيل الأموال، أكتر واحد فينا بيتكلم في الفلوس».

والتقط أطراف الحديث الفنان أحمد فهمي، مؤكداً ما ذكره حمدي قائلاً: «نور ماسك شوية وحريص»، وعقَّب نور، قائلاً: «أيوه مابحبش الفصال».

سخي جداً في البيت

وسألته الحديدي: «وهل ده ينطبق على التعامل في البيت؟»، ليرد فهمي قائلاً: «سخي جداً في البيت، خارج البيت لا».

وطلبت الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة on، من كل عضو من أعضاء الفريق أن يصف زملاءه، وبدأ نادر حمدي بوصف زميله الفنان أحمد فهمي قائلاً: «فهمي عصبي ونور نادم يندم كثيراً وطول الوقت».

ومن جانبه التقط أطراف الحديث الفنان أحمد فهمي مازحا: «أحمد الشامي أغلس واحد فينا أطيب واحد فينا بس غلس مكنش كده زمان».

جوانب خفية من شخصية نادر حمدي

وكشف محمد نور جوانب من صفات نادر حمدي قائلًا: «كثير الاختفاء ممكن نلاقيه يوم ونحكيله مشاكل في الحياة وبعدين يختفي ثلاثة أشهر وبعدين يظهر وكأن شيئاً لم يكن بالنسبة لأحمد فهمي فهو أكثر الأصدقاء الذي لم يضايقني يوماً منذ الصغر وأحمد الشامي بيجيله حماس في أوقات وعلى النقيض في أوقات أخرى».