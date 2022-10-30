«سامح» جمع أكثر من 2500 أفيش فيلم وألَّف كتبا عنها: بحب السيما

تمتلك مصر تاريخا حافلا من السينما وعمالقة الفن الذين قدموا العديد من الأفلام التي توارثتها الأجيال وعشقها الملايين حول العالم وكان من ضمنهم سامح فتحي الذي وقع في حب السينما، وقرر أن يتبع شغفه حتى استطاع تكوين أرشيف من «أفيشات» الأفلام وصل إلى 2500 ملصق طبعة أولى.

يحكي «سامح» عن بداية شغفه بالأفلام وهوايته في تجميع الأفيشات حينما كان عمره حوالي 13 عامًا، وكان ذلك نتاج ولع والده الشديد بالأفلام: «كنت ساكن في حي السكاكيني المجاور لشارع الجيش حيث كان مليئا بسينمات الدرجة الثانية وقتها ، كنت بشوف الأفيشات التي يتم تعليقها واشعر بالانبهار الشديد، من الذكريات الجميلة التى لا أنساها أفيش فيلم النمر والأنثي الذي رأيته في سينما ميامي» .

زيارة الفنان فريد شوقي

زار «سامح» الفنان القدير «فريد شوقي» في الخامسة عشر من عمره، بهدف طلب الإحتفاظ بنسخ من أفيشات الأفلام التي أنتجها، وقتها اكتشف أن جميع تلك «الأفيشات» طبعات ثانية وأن الأولى غير متوفرة في مصر، فبدأ رحلته في البحث عنهم بالخارج : «كنت اسافر مخصوص لشرائها من لبنان والعراق ، وأحيانًا أجدها علي المواقع الأمريكية والألمانية بمبالغ تتجاوز الـ 1000 دولار، لكنها تستحق لأنها لوحات تشكيلية رائعة رسمها فنانين كبار»

تطور الشغف لدى «سامح» ليشمل جميع جوانب حياته ، حيث أَلَّفَ كتابين عن فن صناعة الأفيش بجانب إعداد فيلم وثائقي: «قد تكون الكتب الوحيدة في العالم التي عرضت الموضوع وعملت دراسة تحليلية عنه، لدرجة أن فيه أساتذة من الخارج أستعانوا بيها كمرجع»

افتتح «سامح» شركة بعد شراءه حقوق ملكية الكثير من أفلام السينما المصرية والتي وصل عددها إلى 2500 أفيش وهدفه ترميمها وترجمتها علي حسابه الشخصي، ومن ضمن خططه أن ينشأ متحف للأفيشات التي جمعها : «عندنا فن حقيقي، ولا أحد يستطيع أن يصنع أفلام مثل فنانين مصر العظماء، وكل من يريد صنع سينما حقيقية يأتي للتعلم في الجامعات والمعاهد المصرية بالإضافة إلى الممارسة العملية، وكل ما أتمناه أن تنتشر الأفلام المصرية العظيمة عالميا، مثل الأفلام الأمريكية والأوروبية التى يتم ترجمتها إلى معظم اللغات».