بعد واقعة القطامية.. قانوني يوضح عقوبة الإكراه على توقيع إيصالات أمانة

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة احتجازه شخصا وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، كما أنها كلفت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة ونشاط المتهم وإمدادها بالتقرير اللازم.

العقوبة المتوقعة للمتهم

ترصد «الوطن» تفاصيل العقوبة المتوقعة للمتهم في هذه الواقعة، وقال محمد ثابت المحامي بالنقض، إن القانون المصري يعاقب على جريمة إكراه وتهديد شخص ما على توقيع سندات أو إيصالات أمانة، حيث إن الإكراه بشقيه المعنوي والمادي قد توفر كجريمة توجب إنفاذ العقوبة، وذلك طبقا لمواد قانون العقوبات المنصوص عليها.

وأكد «ثابت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 325 من قانون العقوبات، تنص على أن «كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة».

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية، يفيد بتضرره من آخر لقيامه باستدراجه للشقة محل سكنه بدائرة القسم بدعوى تصميم ستائر للشقة سكنه، وفور وصوله فوجئ بقيامه باحتجازه وإكراهه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة، والاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت تهديد سلاح أبيض «مطواة»، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.

ضبط المتهم

وعلى الفور تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وذلك بتحريض من إحدى السيدات، بسبب خلافات مالية بين الأخيرة والمجنى عليه، وتم بإرشاد المتهم ضبط 2 إيصال أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه، وكذلك المبلغ المالي المستول عليه.