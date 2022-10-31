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مدير مشروع مجرى العيون: مسرح وقاعات سينما ومول تجاري بعد تطوير المنطقة 

كتب:

هاجر عمر
11:54 ص | الإثنين 31 أكتوبر 2022
منطقة سور مجرى العيون بعد التطوير

منطقة سور مجرى العيون بعد التطوير

قال المهندس عبد الرحيم عباس مدير مشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون، إنّ المنطقة كانت تعرف باسم منطقة المدابغ، حيث كانت منطقة عشوائية معروفة بتصنيع الجلود، فضلًا عن كونها مصدرًا للتلوث، مشيرًا إلى أن المكان الآن تغير تمامًا، بعد أن إزالة المنطقة بالكامل، وعمل بديل لها بالروبيكي.

79 عمارة بطابع آثري ومول تجاري بمجرى العيون 

وأضاف «عباس»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «DMC»، أن مجرى العيون حاليًا شهدت إنشاء 79 عمارة ومولًا تجاريًا، مؤكدًا أن الإنشاءات الجديدة راعت الحفاظ على الطابع الأثري، فسور مجرى العيون أثر قديم جدًا وله طابع معماري معين، وجاءت الإنشاءات بنفس الطابع والواجهات المزودة بالمشربيات والأبواب، وكذلك المول التجاري الذي تم بنفس الطريقة بتدرج الكتل وبطابع يناسب مجرى العيون.

مسرح وقاعات سينما بمول سور مجرى العيون 

وأوضح مدير مشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون أن العمارات التي تم بنائها تمت بصورة متدرجة، أرضي و3 طوابق يليها أرضي و4 طوابق وأرضي و5 طوابق وهكذا حتى أرضي و7 طوابق، كاشفًا عن أن هذا التدرج تم بشكل مقصود، ليكون المشهد لكل العمارات هو سور مجرى العيون، مشيرًا إلى أن المول التجاري تم إقامته على 52 ألف متر ويتضمن العديد من الخدمات بينها مسرح وقاعات سينمات ومعرض للأشغال اليدوية والحرفية ومزود بجراج سعة 1355 سيارة.

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