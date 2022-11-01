مقتل شخص وإصابة آخر برصاص لصوص في قوص بقنا

لقي شاب مصرعه، بينما أصيب آخر بطلق ناري، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، خلال تصديهما لمجموعة من اللصوص أعلى كوبري قرية العقب بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

مقتل شخص وإصابة آخر في قوص

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص وإصابة آخر بطلق ناري على كوبري قرية العقب في قوص.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مقتل محمد حمادة مرتضى، 28 عاما، وإصابة محمود محمد خيري، 33 عاما، إثر تلقيهما طلقات نارية على كوبري العقب، وجرى نقلهما إلى مستشفى قوص المركزي.

وتبين بحسب التحريات الأولية، أن الضحية والمصاب، تعرضا للسرقة بالإكراه، أثناء عودتهما إلى منزليهما بقرية العقب، حيث اعترضهما لصوص مجهولون وعند التصدي لهم أطلقوا الأعيرة النارية تجاههما، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

تكثف الأجهزة الأمنية متمثلة في مباحث مركز شرطة قوص، من جهودها للقبض على المتهمين، وتقديمهم للعدالة.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول أسباب الحادث الحقيقية، وسرعة ضبط الجناة.

العقوبة المتوقعة على المتهمين

وقال حسن عبدالرحيم، محامي في محكمة قنا، إن الجريمة هنا قتل وسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، ووفق المادة الثانية من قانون العقوبات الجناة تصل عقوبة المتهمين إلى الإعدام، كما أن مادة السرقة بالإكراه 314 من قانون العقوبات والتي تنص على الآتي: «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بإلاكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفي حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية».