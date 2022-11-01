أستاذ مناخ: الآمال معقودة على «27 COP» لتنفيذ التوصيات والوفاء بالتعهدات

وصف الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 بـ «الحدث التاريخي»، متابعًا أنه أمر يدعو للفخر أن تستضيف مصر قمة من القمم العالمية، مشيرًا إلى حديث الرئيس السيسي عن قضية المناخ بأنها قضية وجودية، حيث كان يعتقد البعض أن قضية المناخ نوع من أنواع الترف، أما الآن فالجميع يرى أزمات مياه وغذاء وأمراض جديدة، وهو ما مثل تحديًا كبيرًا جدًا للبحث عن سبل التصدي لهذه المشكلة.

التغيرات المناخية أصبحت مشكلة قائمة

وأضاف أبو المعاطي في حوار مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن التغيرات المناخية أصبحت مشكلة قائمة، والعالم يعاني من الجفاف نتيجة تغير المناخ، وغرق بعض المناطق نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، إضافة إلى تملح الأراضي، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تأثرت بالتغيرات المناخية رغم أن انبعاثاتها قليلة لا تتخطى 0.6%.

الدلتا مهددة بالغرق

وأوضح أستاذ المناخ أن كل الدلتا الموجودة على مستوى العالم مهددة بالغرق، كما أن هناك مساحات واسعة من الأراضي معرضة للتملح، وهو ما يؤثر على المياه العذبة، وينعكس بالسلب على توفير الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن العالم أجمع الآن أصبح يعاني من نقص في إنتاجية معظم المحاصيل.

الآمال معلقة على قمة المناخ لتكون قمة للتنفيذ

وأشار أبو المعاطي إلى ضرورة إلزام الدول المتسببة في الأزمة المناخية بوقف هذا النزيف المؤثر على الأمن الغذائي العالمي، مشيرًا إلى تعليق الآمال على القمة المصرية بأن تكون قمة التنفيذ، منوهًا عن وجود العديد من المؤتمرات التي عُقدت من قبل للحديث عن التغيرات المناخية إلا أن توصياتها لم تنفذ بعد، مؤكدًا عدم توافر الفرصة مرة أخرى كون درجة حرارة الأرض معرضة للوصول إلى 1.5 درجة.