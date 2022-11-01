خبير بيئي: مصر تقدم نموذجا للعالم في التحول الأخضر وامتصاص تغيرات المناخ

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ، إن التدخل البشري العنيف ضد موارد الطبيعة أدى إلى رد فعل عكسي بالغ الخطورة تمثل في ارتفاع بدرجات الحرارة وظهور أمراض وحشرات مستحدثة، فضلا عن اندلاع الفيضانات والسيول نتيجة للتصحر وإزالة الأشجار وزيادة الانبعاثات الكربونية.

وأكد أبو المعاطي، أن مصر تقدم نموذجا للتعامل مع التغيرات المناخية يمكن للدول الاقتداء به، لافتا إلى جهود الدولة في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، والذي شمل المواصلات التي أصبحت تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وزراعة الأشجار والتشجير، مشددًا على ضرورة أن يغير العالم من فكره نحو الصناعات.

الآمال منعقدة على كوب 27 لتنفيذ اتفاقيات جلاسكو وباريس

وأضاف أبو المعاطي، في حوار مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ الشهر الجاري كوب 27، ينعقد عليها العديد من الآمال لتكون قمة التنفيذ لما تم طرحه من قبل في اتفاقيات جلاسكو وباريس، مشيرًا إلى أهم بنودها وهي: الحد من الانبعاثات، ووجود أساليب للتكيف، وإتاحة التمويل المالي للدول المتأثرة.

التغيرات المناخية أثرت على جميع مناحي الحياة

وأوضح أستاذ المناخ، أن التغيرات المناخية تصيب القطاعات والفئات كافة، من آثار وبحار وأنهار وزراعة وصحة وطرق، لافتا إلى أن المرأة والأطفال وغيرهم تأثروا بالتغيرات المناخية، وهو ما يقتضي بالتزام الدول الصناعية الكبرى بالحد من الانبعاثات.