أستاذ المناخ شاكر أبوالمعاطي: طموحات أفريقيا لحل أزمة المناخ معلّقة بـCOP27

قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي أستاذ المناخ، إنّ الدول الصناعية الكبرى عليها تقليل انبعاثاتها الكربونية التي ترفع درجة حرارة الأرض، مضيفا أنّ الصين أكثر دول العالم إطلاقا للانبعاثات الكربونية، بينما الدول النامية ومنها مصر لا تملك آلية لإلزام الصين بتقليل انبعاثاتها، رغم أنّ القارة السمراء الأكثر تأثرا بأزمة المناخ.

طموحات القارة الأفريقية وCOP27

وأضاف أبوالمعاطي، خلال حوار مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «extra news»، أنّ طموحات القارة الأفريقية متعلقة بـ قمة المناخ المصرية، كون القارة السمراء تضم دولا أُصيبت بالجفاف والمجاعات وانتشار الأمراض، مؤكدًا أنّ القارة السمراء رغم كونها الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، لكنها ليست من المناطق المتسببة في أزمة التغير المناخي.

إلزام الدول الكبرى بالتمويل الفني والمالي

وشدد أستاذ المناخ، على ضرورة أن تلتزم الدول الكبرى بالتمويل الفني والمالي نحو الدول النامية والأفريقية، وتقديم برامج للتكيف مع التغيرات المناخية والظروف الراهنة، لافتًا إلى أنّ الدول النامية والأفريقية تدفع فاتورة لم تتسبب بها.

وأكد أبو المعاطي، أنّه حتى حال أقدمت الدول الكبرى على تقليل انبعاثاتها الكربونية، إلا أنّ آثار الانبعاثات ستظل مستمرة، وعلاج الآثار سيأخذ وقتا طويلا حتى التوازن مرة أخرى، مشيرًا إلى أنّ المساحات الخضراء «فلاتر» طبيعية منوط بها امتصاص الانبعاثات.