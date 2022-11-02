لشباب المحافظات.. تفاصيل دورات تدريبية للتأهيل لسوق العمل

في إطار الدورات التدريبية التي يتيحها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف، أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تدريبين مهمين لشباب وبنات محافظة الفيوم، الراغبين في عمل مشروع خاص بهم، وذلك بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، داخل المحافظات الأكثر تصديرا لها.

التعرف على مراحل الوصول لفكرة مشروع

وأوضح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في منشور عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن التدريب الأول هو تدريب «توليد فكرة مشروعك»، والذي يشمل التعرف على مراحل الوصول لفكرة مشروع، التعرف وتحديد الاحتياجات الحقيقية اللي موجودة لإمكانية توليد أفكار فعالة وناجحة، طرق العصف الذهني لتوليد الأفكار، تحديد أهداف المشروع، تكوين نموذج أولي لفكرة مشروعكم، وتحديد طرق اختبار فكرتكم للتعرف على التحديات التى يمكن مقابلتها في مرحلة تنفيذ المشروع.

وأشار المركز خلال المنشور إلى أن التدريب سيكون مدته 3 أيام من يوم 5 نوفمبر إلى 7 نوفمبر الجاري، من الساعة 10 صباحاً إلى 4عصراً.

التعرف على نوع هيكل التكاليف الخاص بمشروعك

كما أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج عن تدريب آخر، وهو تدريب «كيفية بدء مشروعك الخاص»، والذي يتضمن التعرف على اشكال الشركات المختلفة واختيار الشكل المناسب لمشروعك والخطوات اللازمة لبدء مشروعك، تحديد قيمة مشروعك المضافة والعمل على إبرازها، التعرف على عملائك وتحديدهم.

بالإضافة إلى تحديد قنوات الاتصال مع العميل والتخطيط لبناء علاقة متينة مع عملائك، تكوين خطة تنفيذ للمشروع، وضع مخطط للشراكات المفيدة لبدء مشروعك، التعرف على نوع هيكل التكاليف الخاص بمشروعك وتكوين خطة مبدئية له، التعرف على أنواع الإيرادات المختلفة وتحديد النوع الأنسب لمشروعك.

وأضاف المركز خلال المنشور، أن التدريب سيكون مدته 3 أيام من 8 إلى 10 نوفمبر من الساعة 10 صباحاً حتى 4 عصراً، وذلك في قاعة تدريب المركز المصري الألماني بمقر جمعية صلاح الدين بالفيوم، شارع المرور بجانب معهد الصفوة الأزهري برج قصر الأطباء - الدور الرابع.