وفاة 12 مُعلما خلال أول شهر دراسة بالمحافظات.. والقليوبية لها النصيب الأكبر

«قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا.. كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا»، تلك الأبيات من قصيدة أحمد شوقي عن المعلم تُبجل المعلمين الذين يربون أجيالاً، وأكدت على قداسة مهنة «التدريس»، كما يقدسها الكثيرون من العاملين بها لدرجة أنّهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل المدارس أثناء أداء عملهم، ليرحلوا تاركين ذكرى محفورة في عقول وقلوب طلابهم وزملائهم.

وشهد شهر أكتوبر، أول شهر في العام الدراسي الجديد، وفاة 12 مُعلماً ومعلمة أثناء أدائهم رسالتهم السامية في التدريس سواء داخل حجرات الفصول، أو في أرض الطابور، والذين يرصدهم التقرير التالي.

وفاة معلمة في طابور الصباح بدمياط

شهدت محافظة دمياط وفاة مُعلمة تدعى عزة محمد سعد، صباح اليوم الثلاثاء، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء طابور الصباح في مدرسة الجمهورية، التابعة لمدينة الزرقا بمحافظة دمياط، حيث سقطت أرضاً فاقدة للوعي، فيما نقلها زملائها إلى أقرب مستشفى، وتبينّ أنّها فارقت الحياة، بينما خيّمت حالة من الحزن على زملائها وطلابها إثر وفاتها المفاجئة.

وفاة معلم داخل مدرسة بالشرقية

كما توفى معلم اللغة الإنجليزية أشرف محمد سليم، داخل محل عمله بمدرسة مشتول القاضي الإعدادية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث أشرف على الطابور، وعقب ذهاب الطلاب إلى فصولهم، سقط أمام الفصل قبل دخوله الحصة، ونقله زملائه إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة.

وفاة مدرس في البحر الأحمر

وفي محافظة البحر الأحمر، خيّم الحزن على مدرسة بمنطقة حلايب، إثر وفاة مدرس الرياضيات بإحدى مدارس حلايب، أثناء عودته من عمله، حيث أصيب فجأة بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد انتهاء اليوم الدراسي، أثناء استقلاله الحافلة للعوده إلى منزله، ونقله زملائه إلى أقرب مستشفى، إلا أنّه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفاة مُدرس بغيبوبة سكر في بني سويف

وتوفى مُدرس يدعى محمود يوسف أبو الحسن، داخل مدرسة بني قاسم الابتدائية بإدارة ببا التعليمية بمحافظة بني سويف، حيث سقط أرضاً فجأة بين زملائه، الذين نقوله إلى المستشفى إلا أنّه تبينّ وفاته إثر إصابته بغيبوبة سكر مفاجئة، وجرى تسليم جثمانه لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير.

أزمة قلبية تنهي حياة مدرس بالمنيا

وفي مدرسة برمشا للتعليم الأساسي التابعة لإدارة العدوة التعليمية بمحافظة المنيا، توفى مدرس اللغة الإنجليزية، أثناء شرحه للطلاب داخل الفصل، متأثراً بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، حيث نقله زملائه إلى الوحدة الصحية المجاورة ولكن الطبيب أكدّ وفاته، وسط صدمة طلابه وزملائه.

وفاة مُعلم في طابور الصباح بكفر الشيخ

ووقف إبراهيم محمد عبد الوهاب، كبير معلمي الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بمحافظة كفر الشيخ، يلقي كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في طابور الصباح، إلا أنّه سقط مغشياً عليه فجأة، فهرع به زملائه إلى مستشفى بيلا المركزي، ولكنه تبينّ أنّه قد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وفاة مُعلم أثناء الطابور بشمال سيناء

وفي محافظة شمال سيناء، لفظ السيد محمد حسن أخصائي الصحافة بمدرسة رمانة الثانوية التجارية بإدارة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أنفاسه الأخيرة، أثناء طابور الصباح حيث كان يلقي كلمة عن نصر أكتوبر، وسقط فجأة، حيث نقله زملائه إلى مستشفى بئر العبد النموذجي، ولكنه تبينّ أنّه قد لفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، فيما نعاه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وفاة مدرس داخل الفصل بشبرا الخيمة

ولفظ مدرس رياضيات يدعى عزت محمد سلاّم، أنفاسه الأخيرة، فجأة أثناء الحصة الأولى في مدرسة أسامة بن زيد التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بنطاق محافظة القليوبية، وذلك عقب إصابته بغيبوبة سكر مفاجئة أثناء كتابته عنوان الدرس على السبورة، حيث وضع يده فوق صدره، وسقط أرضاً فاقداً للوعي، فأحضر زملائه طبيباً ولكنه أخبرهم وفاته.

وفاة مدرس في الحصة الأولى بشبرا الخيمة

كما شهدت محافظة القليوبية أيضاً، وفاة مُدرس بمدرسة قاسم أمين الرسمية التابعة لإدارة شرق شبرا التعليمية، حيث سقط مغشياً عليه داخل حمام المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح، فنقله زملائه إلى مستشفى بهتيم العام، إلا أنّه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة إثر مروره بأزمة صحية مفاجئة، فيما خيّم الحزن والصدمة على زملائه.

وفاة مدير مدرسة داخل المدرسة بالقليوبية

أما ياسر منير محمد مدير مدرسة تصفا الابتدائية بكفر شكر بنطاق محافظة القليوبية، فلفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء عمله داخل المدرسة، حيث سقط مغشياً عليه في مكتبه أثناء حديثه مع أحد أولياء الأمور، وجرى نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، وإدخاله إلى العناية المركزة ولكنه قد لفظ أنفاسه الأخير متأثراً بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، حيث جرى تشييع جنازته بحضور زملائه وطلابه.

وفاة الخديوي إسماعيل أثناء الشرح بالدقهلية

مدرس التاريخ الشهير بمحافظة الدقهلية، إسماعيل حسن موسى، والملقب بـ«الخديوي إسماعيل»، توفى أيضًا أثناء قيامه بشرح أحد الدروس لطلاب الثانوية العامة في مدينة المنزلة، حيث سقط مغشياً عليه فجأة أثناء الشرح، فاستدعوا الطبيب للكشف عليه، ولكنه كان قد فارق الحياة، فيما تم تشييع جثمانه في جنازة مهيبة بحضور الآلاف من طلابه.

وفاة معلمة أمام باب المدرسة بسوهاج

وفي محافظة سوهاج، لفظت معلمة أنفاسها الأخيرة، قرب المدرسة التي تعمل بها، إثر تعرضها لحادث انقلاب سيارة كانت تقلها هي و14 آخرين من زملائها إلى محل عملهم، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وزملائها المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.