أستاذ المناخ «علي قطب»: الظواهر العنيفة ستجبر الدول على تنفيذ توصيات COP27

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إنّ مؤتمر المناخ بشرم الشيخ سيشهد مشاركة فعالة من رؤساء الدول والحكومات في ظل وجود ظواهر جوية كارثية وعنيفة طالت معظم الدول الصناعية الكبرى مثل جفاف الأنهار وحرق الغابات وفيضانات وانتشار الأمراض والأوبئة، خلال العاميين الماضيين.

مؤتمر المناخ.. تنفيذ التوصيات

وأضاف قطب في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «اكسترا نيوز»، أن مؤتمر المناخ سيشهد اختلافا كبيرا عن المؤتمرات السابقة، كون المؤتمرات السابقة تضمنت اتفاقيات وافقت عليها بعض الدول ورفضتها دول أخرى، وتمتنع عن التصويت الدول المتبقية، إلا أن ظهور هذه الظواهر الجوية العنيفة خلال هذين العامين سيكون له تأثير في تنفيذ هذه التوصيات.

الظواهر المتطرفة تلزم الدول بتنفيذ توصيات كوب 27

وأكد أستاذ المناخ أن الظواهر الجوية العنيفة ستلزم الدول بتنفيذ التوصيات والقرارات الجديدة الناتجة عن كوب 27، مشيرًا إلى أن المؤتمر يتضمن رؤية جديدة وهي عدم اقتصار دور الدول الكبرى على التمويل ودفع الأموال إنما امتداد دورها ليشمل المشاركة والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة للدول النامية لمجابهة التغيرات المناخية، إضافة لوجود شركات كثيرة تطمح في الأرباح والمكاسب المترتبة على الخطط المستدامة التي ستتبناها معظم الدول.

المؤتمر يتيح تسويق المنتجات صديقة البيئة

وأشار إلى أن المؤتمر سيتيح الفرصة للشركات لطرح منتجاتها التي تساهم في الحد من التغيرات المناخية أسوة بالمؤتمرات الأخرى، لافتًا إلى طرح هذه الشركات منتجات صديقة للبيئة كالبلاستيك المتحلل، أو منتجات قادرة على إنتاج غاز الهيدروجين أو الواح شمسية، لافتة إلى تعلق الآمال بالتوصيات التي سينتج عنها كوب 27.