 أوكرانيا: 7 سفن لشحن الحبوب غادرت موانئ البحر الأسود.. اليوم

أعلنت الحكومة الأوكرانية، أن 7 سفن لشحن الحبوب غادرت اليوم موانئ البحر الأسود، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية»، قبل قليل.

استئناف عملية تصدير الحبوب الأوكرانية

وفي وقت سابق، قال مركز تنسيق اتفاقية تصدير الحبوب في البحر الأسود، الذي تقوده الأمم المتحدة، إن ثلاث سفن أخرى غادرت الموانئ الأوكرانية، على الرغم من القرار الروسي بتعليق دعمها للاتفاقية.

اتهامات باستخدام ممر الحبوب في أعمال عدائية

وأضاف المركز أن حركة السفن تمت بموافقة أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وتم إبلاغ روسيا، بإبحار 12 سفينة تحمل 354500 طن من المواد الغذائية من أوكرانيا.

وكانت روسيا قررت، السبت الماضي، التوقف عن دعم الاتفاق، متهمة أوكرانيا باستخدام الممر الآمن لمهاجمة أسطولها.