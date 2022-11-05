صناع «هاشتاج جوزني» يحتفلون بعرض الفيلم في السعودية.. كوميدي رومانسي

احتفل نجوم وصناع فيلم «هاشتاج جوزني» بالعرض الخاص للعمل بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة، داخل صالة عرض سينمائي بأحد المولات في مدينة جدة.

حضور أبطال العمل العرض الخاص بالسعودية

وحضر العرض الخاص من نجوم الفيلم أمير المصري ومايان السيد والمطرب آبو، وعدد من صناعه.

و«هاشتاج جوزني»، يعتبر عودة لإحياء الأفلام الكوميدية ذات الحس الرومانسي الممتزج بعدد من الأغاني الجميلة، وهي نوعية الأفلام التي افتقدتها السينما العربية كثيرا في السنوات الأخيرة، ويحتوي الفيلم على الكثير من المفاجآت من خلال عدد من الاستعراضات التي يقدمها مجموعة من نجوم الغناء المصري.

أحداث فيلم «هاشتاج جوزني»

وتدور أحداث «هاشتاج جوزني» في إطار كوميدي رومانسي، من خلال شخصية فارس الذي يجسد شخصيته أمير المصري الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد، ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، وصابرين، ودينا، وإسلام إبراهيم، وريهام الشنواني، وسامي مغاوري، ومحمد محمود، ولبنى عزت، وعدد آخر من الفنانين.