مع بداية شهر نوفمبر، تشهد المحركات العالمية عمليات بحث موسعة عبر الإنترنت عن رابط الاستعلام عن قراءة الغاز ناتجاس شهر نوفمبر 2022، إذ تتيح الشركة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز بداية من اليوم الأول من الشهر وحتى 20 من الشهر نفس، مع إمكانية دفع قيمة الفاتورة أونلاين بعدد كبير من الطرق.

وفيما يلي، نعرض رابط الاستعلام عن قراءة الغاز ناتجاس شهر نوفمبر 2022 وخطوات معرفة قيمة فاتورة الغاز ودفعها عن اونلاين عبر الطرق التي تتيحها الشركة للمستخدمين، والتي جاءت على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن قراءة الغاز ناتجاس شهر نوفمبر 2022

ويمكن للراغبين في الاستعلام عن قراءة عداد الغاز عن شهر نوفمبر 2022، الدخول على الموقع الرسمي لشركة ناتجاز، من هنـا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز

وحتى تتمكن من معرفة قيمة فاتورة الغاز في ثواني عبر الموقع الرسمي للشركة يجب اتباع الآتي:

- الدخول على موقع الشركة الوطنية للغاز ناتجاس والضغط على الاستعلام عن فاتورة الغاز، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا.

- إدخال رقم المشترك والذي يتضمن رقم الشقة، العمارة، البلوك، قطاع، المنطقة والمحافظة، ورقم العداد بصورة صحيحه.

- وأخيرًا الضغط ادخال قراءة الغاز الجديدة، أو استعراض الفواتير، لتظهر قيمة الفواتير.

طرق دفع فواتير الغاز

وتتيح الشركة للمستخدمين إمكانية دفع قيمة الفواتير عبر المحصلين الرسميين، أو من خلال المحافظ الإلكترونية للبنوك المختلفة، أو من خلال محافظ الهواتف الذكية، أو من خلال منافذ التوزيع لشركات التحصيل الإلكتروني مثل فوري.