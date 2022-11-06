بدء محاكمة 17 متهما في قضية «مستريحي أسوان».. أبرزهم «الحصاوي والزعامة»

بدأت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، محاكمة 17 مستريحا ومعاونيهم، أبرزهم «الحصاوي» و«الزعامة»، في تهم الاستيلاء على أموال المواطنين في أسوان، وغيرها، بطريقة غير شرعية، بحجة توظيفها في تجارة غير مقننة، وفق قرارات الإحالة المتهمين.

وشهد محيط محكمة جنايات قنا الاقتصادية، إجراءات أمنية مشددة، إذ وصل المتهم «الحصاوي» الملقب بـ «مستريح السيارات»، بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات.

ومنذ 3 أشهر، تنظر محكمة جنايات قنا الاقتصادية، جلسات محاكمة «الحصاوي والزعامة»، و15 آخرين من مستريحي أسوان، بتهمة الاستيلاء على أموال الضحايا، من خلال تجارة السيارات والماشية.

قضية «مستريحي أسوان»

وكانت جهات التحقيق بمحافظة أسوان، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات قنا الاقتصادية في تهم الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق النصب عليهم والاستيلاء على ملايين الجنيهات عن طريق شراء الماشية والسيارات بسعر أزيد من ثمنها الفعلي على أن يحصل البائع على أمواله بعد فترة زمنية معينة متفق عليها وصلت إلى 3 أسابيع، ولكن اكتشف الأهالي النصب عليهم، ما دفعهم تقديم بلاغات والقبض على المتهمين.

يذكر أن محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أجلت أمس السبت، محاكمة مصطفى البنك المعروف إعلاميا بـ «مستريح المواشي»، إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل.