ناشطة بيئية هولندية لـ قناة الحياة: تلوث الهواء والتربة يؤدي لنقص الغذاء

جلسات مهمة تشهدها قمة المناخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الرؤساء والمسؤولين، حول دور العلم في مواجهة التمويل والشباب وآليات التكيف والتخفيف، ويوم لتأثير التغيرات المناخية على المناخ، حضور كبير وزخم غير عادي بحضور 120 من الرؤساء والملوك ورؤساء الحكومات، ومشاركة أكثر من 30 ألف شخص.

الأرض الأكثر عرضة لتغير المناخ

وقالت ناشطة بيئية هولندية، آليتا، إن كوكب الأرض الأكثر عرضة لتأثير تغير المناخ، وحياة البشر ومستقبلهم وأطفالهم وكل شيء، ليس فقط الحيوانات التي تقتل ولكن حياة الإنسان وصحته أيضا، وهناك الكثير من المرضى حتى من الشباب، فلم تعد صحتهم جيدة، والكوكب لم يعد جيدا كما كان، وهناك فوضى والطبيعة تخبر البشر بذلك، ويجب الاستجابة سريعا، ولا يمكن الانتظار أكثر من ذلك.

وأضافت «آليتا»، خلال تصريحات لها على شاشة قناة «الحياة»، «نحن نعيش على كوكب واحد، ولا يمكننا الذهاب لكوكب آخر، لذا يجب أن ندرك بأن ما نقوم به له تبعات، والأمر لا يتعلق فقط بالتبعات التي تحدث علينا، ولكن على الكوكب».

تأثير التلوث على الغذاء

وواصلت: «من يلوثون الهواء والمياه والزراعة وتربية الحيوانات هو يقومون بنشر التلوث، وبالتالي سيؤثر ذلك على نقص كميات الغذاء، وهي مشكلة كبيرة عالميا، السياسيون عليهم أن يدركوا بأن هناك حاجة لتغيير هذا الواقع وأننا نحتاج منهم اتخاذ إجراءات».