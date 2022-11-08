منافذ خارجية لخدمة العملاء كبار السن بشركة مياه الإسكندرية

أعلن القطاع التجاري بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منافذ خدمة العملاء الخارجية ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها.

منافذ توفير خدمة شحن كروت عدادات مسبقة الدفع

وحدد القطاع التجاري بشركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عناوين وأماكن منافذ خدمة العملاء الخارجية لتوفير خدمة شحن كروت عدادات مسبقه الدفع بالمنافذ الآتية

** منفذ رشدي

- العنوان: مول مينا بجوار الديب مول رشدى

- مواعيد العمل :من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء

** منفذ جرين بلازا

- العنوان:داخل مول جرين بلازا سموحة الدور الأول بجوار العربية للطيران

- مواعيد العمل : من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء

** منفذ الإبراهيمية الخارجي - العنوان:13 ش عبد المنعم سند أمام أرض البيرة بالفرع القديم

- مواعيد العمل: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء

** منفذ سبدي بشر الخارجي(خالد بن الوليد)

- العنوان: أول شارع خالد ابن الوليد - محطة ترام سيدى بشر بمقر فرع سيدي بشر سابقا

- مواعيد العمل: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا

التيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء

وقال القطاع التجاري إن الهدف من إنشاء منافذ خدمة العملاء الخارجية التيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء لتقديم الخدمات الآتية:

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير

أماكن المنافذ الخارجية والمتنقلة بشركة مياه الإسكندرية

وأعلن القطاع التجاري إنه لمزيد من المعلومات عن أماكن المنافذ الخارجية والمتنقلة من خلال البوابة الإلكترونية للشركة https://alexwater.com.eg /