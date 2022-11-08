أستاذ علوم بيئية: قواعد أوروبية صارمة لترشيد استهلاك المياه بعد «ظواهر أغسطس»

قال الدكتور وحيد إمام، أستاذ علوم البيئة بكلية العلوم في جامعة عين شمس، إنّ القارة الأوروبية شهدت للمرة الأولى في تاريخها، وضع قواعد صارمة لترشيد استخدام المياه، حيث حدّدت كميات بعينها للاستخدام الشخصي، أو الزراعة، كما وضعت محاذر لتقليل كميات المياه التي يتم غسل السيارات بها.

آثار التغيرات المناخية

وأرجع إمام، في حوار على فضائية «القناة الثانية المصرية»، أنّ القواعد الجديدة في القارة الأوروبية بشأن ترشيد استهلاك المياه، جاءت بعد أن شهدت أوروبا درجات حرارة لم تشهدها في تاريخها، حيث تخطت الحرارة 34 درجة مئوية، في حين أنّها لا تتجاوز في المعتاد 25 أو 26، متابعا: «ما حدث كان جرس إنذار للعالم أجمع، الأوروبيون تفاجأوا بالحرارة المرتفعة، وما تبعها من جفاف في الأنهار والتربة»

الفرق بين البيئة والمناخ

وأوضح أستاذ علوم البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس، أنّ المناخ جزء من البيئة، يعبر عن حالة الطقس لفترة طويلة، أما مفهوم البيئة فيقصد به المكونات الحيّة وغير الحيّة، مثل الإنسان والنبات والحيوان والتربة والمياه والهواء وتفاعلهم معًا، مشيرًا إلى أنّ مفهوم البيئة أشمل من مفهوم المناخ، والأفضل عند الحديث عن الأمر استخدام مصطلح النظام المتكامل الأيكولوجي الذي يشمل البيئة والمناخ والمنظومة ككل.