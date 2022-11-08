محافظ القليوبية يصدر قرارا بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية

أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارا بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنشآت الصناعية والحرفية الإدارية التجارية داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن بنطاق المحافظة؛ لتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء بما يتفق مع الاستخدامات الواردة بالمخططات الاستراتيجية، ومن خلال المنظومة الجديدة لتراخيص البناء بالمدن المصرية وذلك وفقا لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية.

ضوابط واشتراطات بنائية جديدة في القليوبية

وتشمل تلك الضوابط والاشتراطات مجموعة من المعايير التي تضمن تطبيق المعايير التخطيطية وتكفل الحفاظ على الهوية البصرية للمدينة والحد من الكثافات البنائية والتكدس المروري.

كما تشمل تحديد المساحات اللازمة لإقامة الأنشطة المختلفة والنسب البنائية وحدود الارتفاعات المسموح بها للمباني والمنشآت ذات الاستعمال الصناعي الحرفي والإداري والتجاري.

البناء خارج الأحوزة العمرانية

كما أصدر محافظ القليوبية قرارا بشأن الضوابط الخاصة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن، والصادر لها موافقة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصورة تضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من الزحف العمراني العشوائي.