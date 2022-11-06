حجز الحكم على 5 «مستريحين» بجنايات قنا الاقتصادية إلى فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات قنا، تأجيل نظر قضية 5 مستريحين بالاستيلاء على أموال الأهالي، وذلك عن طريق الوهم بتجارة المواشي، وتوظيف الأموال، إلى يوم 5 فبراير 2023 للحكم، ولم يصدر قرار حتى اللحظات بباقي المستريحين، ويبلغ عددهم 12 مستريحا آخرين.

محاكمة 17 مستريحا في جنايات قنا

وكانت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، حاكمت 17 مستريحا، أبرزهم «الحصاوي» و«الزعامة»، في تهم الاستيلاء على أموال المواطنين في دائرة محافظة أسوان، وغيرها بطريقة غير شرعية، بحجة توظيفها في تجارة غير مقننة، وفق قرارات الإحالة المتهمين.

وشهد محيط محكمة جنايات قنا الاقتصادية، إجراءات أمنية مشددة، إذ وصل أبرز المتهمين «الحصاوي» الملقب بمستريح السيارات وآخرين يبلغ عددهم 16 متهما، جميعهم من محافظة أسوان، بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات، إذ عززت من تواجدها خارج وداخل مبنى المحكمة، أيضا استغلوا المواطنين، واستولوا على أموالهم بطريقة غير شرعية.

ومنذ 3 أشهر، تنظر محكمة جنايات قنا الاقتصادية، جلسات محاكمة «الحصاوي» وأحمد الزعامة، وعدد 15 مستريح ومعاونيهم من محافظة أسوان، بتهمة الاستيلاء على أموال الضحايا من خلال تجارة السيارات والماشية.

«مستريحين» أسوان

وكانت جهة التحقيق بمحافظة أسوان، قررت إحالة المتهمين في تهم الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق النصب عليهم والاستيلاء على ملايين الجنيهات عن طريق شراء الماشية والسيارات بسعر أزيد من ثمنها الفعلي على أن يحصل البائع على أمواله بعد فترة زمنية معينة متفق عليها وصلت إلى 3 أسابيع ولكن اكتشف الأهالي النصب عليهم، ما دفعهم تقديم بلاغات والقبض على المتهمين.

وفي سياق متصل، أجلت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أمس السبت، محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان أو ما يعرف إعلاميا بمستريح المواشي، إلى جلسة 3 ديسمبر.