منسق المفاوضين الأفارقة: لن نخرج من «COP27» قبل الشروع في عمل حقيقي

قالت فاتون إيكاي، المنسق الرئيسي للمفاوضين الأفارقة حول النوع الاجتماعي والمناخ، إن عدد الرؤساء الحاضرين في «COP27» في شرم الشيخ تظهر أهمية هذا المؤتمر، إذ حضر وزراء ورؤساء وزراء ونواب وزراء ورؤساء، وبالتالي هو مؤتمر مهم لجميع الأطراف وتنفيذ عدد من الإجراءات.

تنفيذ إجراءات مهمة

وأضافت «إيكاي»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، على هامش قمة المناخ، «بعد كل هذه السنوات من التفاوض، نرى هذا المؤتمر كواحد من أهم المؤتمرات من أجل التنفيذ، ولا نريد الخروج من هنا دون الشروع في العمل الحقيقي».

وتابعت: «الخطاب كان مشجعا جدا، ولازال مشجع جدا بالنسبة لنا، ولدينا يقين بأننا قبل أن نغادر هذا المكان سيكون في أيدينا شيء مهم بالنسبة لنا نشرع في تنفيذه».

العمل الاجتماعي لا يقتصر على النساء

وواصلت: «إنني أعمل في النوع الاجتماعي في قارة أفريقيا، و56% من السكان نساء، ولكن النوع الاجتماعي هو للرجال والنساء لأننا نكمل بعضنا بعضا».

واستكملت: «إذا كانت هناك على سبيل المثال أي أزمة مثل الجفاف أو الفيضانات، الرجال سيخرجون من أجل النساء، ولكن في الوقت ذاته المرأة تبقى في المنزل لرعاية أسرتها، وهذا ما نتمناه ونأمل ما يحدث».