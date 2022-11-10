محافظ القليوبية يفتتح معرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، معرضًا لبيع السلع والمواد الغذائية بمدينة طوخ بشارع المحكمة، لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأقيم المعرض تحت رعاية الغرفة التجارية ووزارة التموين، وفي ضوء توجيهات الدولة بشأن إقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة.

منتجات معرض السلع المخفضة بالقليوبية

وتفقد محافظ القليوبية، منتجات المعرض والذي يضم السلع الأساسية، وهي: الزيت والمكرونة والجبنة والسكر والأرز وعدس وسمنة ودقيق ومنظفات، وغيرها من المنتجات موجهًا مسؤولي التموين بوضع لوحة إرشادية للأسعار لتعريف المواطنين بها مقارنة بمثيلاتها بالسوق الخارجي.

جودة سلع معرض طوخ

وحرص محافظ القليوبية على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة، موجهًا بتكثيف الحملات الإعلانية لتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها تلك المعارض.

وأشاد «الهجان»، بالمشاركة المجتمعية الجادة من القطاع الخاص والمجتمع المدني لمساندة الجهود التنفيذية والحكومية في توفير متطلباتهم من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية بأسعار مخفضة، بما يساهم بشكل مباشر في تلبية الاحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل.

المحافظ يوجه بالتعاون بين الوحدات المحلية لخدمة المواطن

وشدد محافظ القليوبية، على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية، و المرور الدوري على المعارض للتأكد من توافر جميع السلع وإتاحتها بالكميات الكافية أمام المواطنين والتأكد من جودة المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلن عنها في قوائم الأسعار.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاءات مستشفى طوخ المركزي

في سياق آخر تفقد اليوم عبد محافظ القليوبية مستشفى طوخ المركزي يرافقه الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال وتذليل العقبات، حيث تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 70% ، وتم الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 95%، وجار تركيب الكليدنج للواجهات، والانتهاء من أعمال الدهانات بالمباني الداخلية والأرضيات والحوائط بنسبة 96%.

ووجه «الهجان» بدفع الأعمال والعمل على مدار الساعة لتسليم المستشفى في المدة الزمنية المحددة والمقرر لها فى يونيو 2023، لإدراجها في المنظومة الصحية لخدمة مواطني المدينة والمدن المجاورة لها، حيث تعد المستشفى صرحا طبيا على مساحة 3000م٢ وتخدم أكثر من 600 ألف نسمة بمدينة ومركز طوخ ودائرة مدينة قها ولخدمة حوادث الطرق على الطريق الزراعي القاهرة إسكندرية.