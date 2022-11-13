21 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي

قصص كثيرة عن التحولات المفاجئة في حياة الأشخاص، وما يشعرون به، والقرارات الصعبة التي يترتب عليها أمورًا ليست في الحسبان، وغيرها من الحكايات التي تضمها مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي، من خلال21 فيلمًا من دول مختلفة، بينهم 4 أفلام مصرية.

قائمة الأفلام المصرية القصيرة

من الأفلام المصرية، فيلم صاحبتي، أحداثه وصولًا إلى الحميمية، ينصاع الشاب علي، لاقتراح حبيبته الذي يضع علاقتهما أمام اختبار، وتخرج الأمور عن المتوقع عندما تصاب أدوار الجنسين بحالة من التشويش، من إخراج كوثر يونس، مدته 17 دقيقة.

الفيلم الثاني من عمل الشيطان، أحداثه تبدأ بعد عشر سنوات، حيث تعود شابة إلى القاهرة لتنظم معرض عن المصورين الأرمينيين الرائدين، الذين سجلوا التاريخ المصري عبر الزمن، وخلال التحضيرات تدفعها الظروف لتدرك السبب الحقيقي خلف عودتها، إخراج ديسيل مختجيان، مدته 22 دقيقة، من إخراج ديسيل مختجيان.

الفيلم الثالث ماما، إخراج ناجي إسماعيل، أحداثه في 20 دقيقة حول فتاة في الحادية والعشرين من عمرها تخبىء سرًا خطيرًا لتحمي نفسها هي وأخيها.

الفيلم الرابع المقابلة، إخراج هند متولي، خلال 16 دقيقة يتحتم على نادية الاختيار بين الاعتناء بوالدتها المصابة باكتئاب عنيف وحضور مقابلة عمل يمكنها تغيير حياتها وإعانة عائلتها.

أفلام قصيرة من دول العالم

من التشيك فيلم «أمنية واحدة لعينة» للمخرج بيوتر جاسينسكي، مدة الفيلم الذي يشهد عرضه العالمي الأول بالمهرجان 14 دقيقة، وتدور أحداثه حول بيتر، شاب من ذوي الإعاقة، يعيش مع والده، الذي يبالغ في حمايته، يحاول بيتر إثبات رجولته عبر مقابلة فتاة تعرف عليها من خلال الإنترنت.

تونس

وتشمل قائمة الأفلام القصيرة، «ترينو» للمخرج نجيب كثير، وهو فيلم تونسي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدر مدته بـ 15 دقيقة، حول طفلًا صغيرًا يهرب من جسده الضعيف وحياته المنعزلة بالسفر في أحلامه، ولكن زوج والدته يحث أم الصبي على التوقف عن اهتمامها الشديد به، فتتخذ الأم والابن خطوة مهمة تغير حياتهما.

فلسطين

ومن فلسطين يكون العرض العالمي الأول لفيلم «حمزة: أطارد شبحًا يطاردني» من إخراج ورد كيال، وتدور أحداث الفيلم في 19 دقيقة حيث يصر حمزة الكهل على مواصلة ممارسة العادة التي بدأها منذ 20 عامًا عندما خرج من سجون الاحتلال، وهي أن يجوب الغابات يوميًا ليطارد أسدًا يرفض القرويون التصديق في وجوده.

الأردن

وتتضمن القائمة فيلم أردني ألماني «دعوة من الخلا للبحر» للمخرج مراد أبو عيشة، مدته 17 دقيقة، حيث تحاول ياسمين ابنة الاثني عشر عامًا وأختها الكبرى أحلام الهروب منالحدود التي أقرها والدهما، حتى تصلان إلى بحر أسطوري، وذلك لتجنب مصير محتوم.

أمريكا

ومن بين الأفلام القصيرة، الفيلم الأمريكي «روز ماري ب. أ - بعد أبي» إخراج إيثان باريت، مدته 10 دقائق، تدور أحداثه عندما يبدأ رب منزل مصاب بالاكتئاب في التساؤل عن شكل حياة طفلته دونه، وهى قصة مرسومة كاملة بأقلام التلوين.

السودان

ويشارك الفيلم السوداني «طنين» الذي يشهد عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة، تدور أحداثه في 20 دقيقة حول أم مريضة تتدهور صحتها، وفي تلك الأثناء تتابع ابنها وابنتها وهما يمران بهذه المحنة ويواجهان واقعهما الجديد، وهو من إخراج محمد فاوي.

لبنان

أما الفيلم الوثائقي اللبناني «الطيور هاجرت من بيروت» إخراج خليل دريفوس زعرور، يستعرض خلال 16 دقيقة ما حدث في الرابع من أغسطس 2020، تاريخ هّز أمة، وغيّر مدينة، ودمّر حيوات الكثيرين، إحداهم كانت زينة.

بولندا

وفي 8 دقائق خلال أحداث الفيلم البولندي «الغميضة» من إخراج كارولينا بيلكا، تتحول الغميضة إلى ما هو أكثر من مجرد لعبة، عندما تصبح طفلة صغيرة مهتمة بالبحث عن الحب والدفء المفقودين أكثر من العثور على أصدقائها.

التشيك

ومن التشيك يعرض فيلم «فينالند» إخراج مارتن كوبا، مدته 30 دقيقة، حول نييل مدرس جورجي، يترك عائلته من أجل فرصة عمل من المفترض أن تكون مؤقتة، ولكن عودتهإلى المنزل تصبح محل شك بينما يجذبه واقع جديد غير مألوف في الغرب.

الصين

ومن الصين يعرض فيلم «قصة قصيرة» إخراج بي غان، وهو عبارة عن حكاية خرافية مدتها 15 دقيقة، ويعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أمريكا - الصين

كما يعرض الفيلم الأمريكي الصيني «ليلة هادئة في منتزه مونتيري» إخراج شيو تشي تشارلز دونغ، تدور أحداثه في 6 دقائق حيث يمر جيانغ بمسرح كان عادة ما يزوره في طفولته، لتحيا في رأسه ذكرى ما، ويكون محملًا بالشوق إلى أمه، يعاود جيانغ زيارة المسرح ويتصالح مع ماض لا يمكن نسيانه.

هولندا

ومن هولندا يعرض فيلم «موجات يوجين الأخيرة» إخراج ديلان ويركمان، خلال 25 دقيقة ينطلق تيرانس وصديقته سان في رحلة بمنزلهما المتنقل إلى جنوب فرنسا لزيارة صديققديم، ليجدا أنفسهما أمام واقع عالم متغير.

فرنسا

ومن فرنسا يعرض فيلم «الوقوف عارية» إخراج كارولين هالير، في مدة لا تتجاوز 22 دقيقة، عن ناشطتان عاملتان بالجنس تجدان نفسيهما في حجز الشرطة بعد اندلاع أحداث عنف فيتظاهرة نسوية.

استراليا

ومن استراليا يعرض الفيلم الوثائقي «رقم 8» إخراج مايكل برادلي، خلال 13 دقيقة، كانت ليلى عازفة بيانو في الحفلات، ويومًا ما كان جورج هو حب حياتها، تنبثق ذكرى ما عند برك صخرية لها شكل رقم 8 ، تكشف تلك الذكرى كيف انحرف مسار الحياة عما كان يومًا عليه.