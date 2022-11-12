بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمخر للسيول بقنا

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في مخر للسيول بقرية السماينة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغا من النجدة بسقوط سيارة ميكروباص داخل مخر سيول بقرية السماينة التابعة لمركز نجع حمادي، وسقوط مصابين.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى التعامل مع المصابين.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في مخر للسيول بقرية السماينة بنجع حمادي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، مقيمين بقرية الهدايات بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا.

أسماء المصابين في حادث قنا

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص جاءت أسماؤهم كالآتي: «لبن عبدالشافي عيد، 45 عاما، أبوالريش دياب محمود، عبدالجبار العبد بربري، کمال أحمد علي أحمد، 48 عاما، عبده محمد علي أحمد، 35 عاما»، جميعهم من قرية الهدايات بنقادة.

على الفور قامت 3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الوقف المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، و كلفت إدارة المرور بتقرير حول أسباب الحادث.