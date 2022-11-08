«الأرصاد» توضح أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء 9 نوفمبر 2022

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها على موقعها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء، التي يتوقع أن تكون من خفيفة إلي متوسطة على عددا من المناطق، فضلا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبحسب خبراء الأرصاد فإن أماكن سقوط الأمطار غدا تبدأ من القاهرة الكبرى، حيث تكون خفيفة بنسبة حدوث 20%، بينما يكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على شمال الوجه البحري، وتكون أمطار خفيفة بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية، بينما تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنعدم فرص نشاط الرياح، ما عدا منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس غدا

أما عن حالة الطقس، فيتوقع أن يكون معتدلا على كافة الأنحاء، ما عدا جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء يكون مائلا للحرارة، أما خلال الليل، فيكون الطقس لطيف، ثم تنخفض درجات الحرارة لتكون مائل للبرودة في الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا المتوقعة، كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 26 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 24 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 25 - 12

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 27 - 14

- نخل 23 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 26 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 20

- مرسى علم 28 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 26 - 14

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 27 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21.