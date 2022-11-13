«دريس كود وبصمة الوجه».. أهم ما يميز الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي

ينطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، مساء اليوم، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر ومختلف دول العالم.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات وما تتميز به الدور الحالية.

- تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر.

- الاهتمام بالتنظيم الجيد وعدم السماح للشخصيات المثيرة للجدل بالسير على السجادة الحمراء، وذلك من خلال استخدام بصمة الوجه والباركود على بوابات الدخول.

الاهتمام بالمظهر الجيد

- إصرار حسين فهمي، رئيس المهرجان، على الدريس كود «dress code» وفقًا للمهرجانات الدولية لكل الحضور، حفاظًا على عدم تحول أجواء المهرجان إلى مجرد ديفليه وعروض للأزياء.

عروض عالمية أولى

- استقطاب المهرجان لعدد من الأفلام المشاركة كعرض عالمي أول، ومنها ما يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- تشارك مصر بـ 4 أفلام في مسابقة الأفلام القصيرة، وذلك بعد غياب أكثر الأفلام المصرية عن المشاركة منذ عدة دورات.

- ترميم المهرجان لفيلمين لأول مرة هما «يوميات نائب في الأرياف» إخراج توفيق صالح، وفيلم «أغنية على الممر» إخراج علي عبدالخالق، وذلك بالتعاون مع الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما.