توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار على شمال وشرق البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء على فتراتٍ متقطعة، في توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد، في بيان صدر عنها، إلى تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، تمتد على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري بين خفيفة ومتوسطة، وتصل إلى مدن القناه على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا الاثنين الموافق 14-11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 16.

درجات الحرارة الثلاثاء الموافق 15 -11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأربعاء الموافق 16-11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16.