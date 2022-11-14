السكرتير التنفيذي لاتفاقية المناخ: يجب وضع إطار لإلزام الدول على تنفيذ تعهداتها

قال سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن مؤتمر المناخ بجلاسكو 2021، شهد العديد من التعهدات والوعود، كان من بينها التعهد بدفع 139 مليار دولار إلا أنها لم تنفذ، وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة في اجتماع المجموعات بضرورة وجود نوع من المحاسبة لإلزام الدول بتعهداتها الخاصة بتحقيق نسبة صفر انبعاثات، لذلك فالآمال معقودة على مؤتمر المناخ هذا العام COP 27 لوضع إطار للمحاسبة.

وضع إطار للمحاسبة يمكن من خلاله تنفيذ الاتفاقات والتعهدات

وأضاف «ستيل»، خلال حوار في تقرير تلفزيوني على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن وضع إطار للمحاسبة يمكن من خلاله تنفيذ كافة التعهدات وجعلها واقعًا ملموسًا، مؤكدًا أهمية الوعود والتعهدات حال ترجمتها إلى أفعال محسوسة، لتكون هناك مصداقية فيما يتعلق بالتعهدات السابقة والمستقبلية أيضًا.

دول الأطراف معنية بالبحث عن طريقة للضغط على الحكومات

وأوضح السكرتير التنفيذي لاتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن وعود الجهات المانحة بالدول المتقدمة التي تضمنت تقديم 100 مليار دولار لم تنفذ بعد، ونحن في عام 2022، مشيرًا إلى أن التعهد الذي تم إقراره بجلاسكو بشأن مضاعفة تمويل التكيف إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2025، دفع الدول النامية إلى المطالبة بضرورة أن توفي الدول المتقدمة بالتزاماتها، متسائلًا عن إمكانية الضغط على هذه الحكومات لتنفيذ وعودها، لافتًا إلى أن هذا الأمر معني بدول الأطراف جميعًا.