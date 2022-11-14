أسعار الملابس الشتوية في العتبة 2022.. تبدأ من 75 جنيها

يهتم قطاع كبير من المواطنين المصريين خاصة مع بدء انخفاض درجات الحرارة، وتكرار سقوط الأمطار على عدد من المناطق والمحافظ المصرية، بمتابعة أسعار الملابس الشتوية في العتبة 2022، إذ أنها من أرخص المناطق لبيع الملابس، والأحذية بأسعار تناسب جميع الفئات المصرية.

وفيما يلي يرصد موقع «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الملابس الشتوية في العتبة 2022، ووفق جولة قامت بها «الوطن» هناك، والتي جاءت كالآتي:

أسعار الملابس الشتوية في العتبة 2022

وبحسب خالد أبو الحسن أحد الباعة في منطقة العتبة، إن أسعار الملابس الشتوية الشعبية، تتراوح ما بين 75 جنيهًا إلى 550 جنيهًا حسب القطعة، والتي جاءت كالآتي:

- تي شيرت شتوي ألوان رجالي وحريمي يبدأ سعره ما بين 75 إلى 120 جنيهًا.

- الجاكيت الجينز الثقيل حريمي ورجالي يتراوح سعره ما بين 150 إلى 300 جنيه.

- بلوزة ثقيلة خامة شتوية، تبدأ سعرها ما بين 85 إلى 150 جنيهًا، حسب الخامة والمقاس.

- الجاكت الصوف الحريمي من 120 وحتى 450 جنيها.

- الجاكيت الجلد الحريمي ما بين 250 إلى 550 جنيهًا.

- الفستان الشتوي تراوح ما بين 110 إلى 250 جنيهًا.

- وصل سعر الجاكت الفرو نحو 200 جنيه.

- بالطو حريمي طويل ألوان ما بين 200 إلى 500 جنيه.

- بالطو حريمي قصير ألوان ما بين 150 إلى 350 جنيهًا.

أسعار الملابس الشتوية في وكالة البلح

أما في وكالة البلح، اختلفت أسعار الملابس الشتوية عن الموجودة في منطقة العتبة بشكل طفيف، وجاءت كالآتي:

- السويت شيرت تراوح ما بين 65 إلى 120 جنيها.

- الجاكت الجينز ما بين 180 إلى 470 جنيها.

- البنطلون الجينز ما بين 75 إلى 350 جنيها.

- الجاكيت الجلد الرجالي من 175 جنيهًا إلى 500 جنيه، الحريمي يبدأ من 200 إلى 700 جنيه حسب الخامة والحجم.

- الترنج الشتوي للأطفال من 110 إلى 350 جنيهًا.

- الجاكت الأطفالي بين 150 إلى 470 جنيهًا.