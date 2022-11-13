لافتات تطالب بحماية الكوكب ومسرحية «اتحضر للأخضر».. رسائل طلاب أسوان للعالم

أرسل طلاب وطالبات المدارس المجتمعية صديقة البيئة التي أنشأتها مؤسسة مصر الخير بمركزي كوم أمبو ونصر النوبة بمحافظة أسوان، رسالة إلى قادة العالم بقمة المناخ COP ،27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ لبذل كافة الجهود لحماية كوكب الأرض ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية، إذ تقوم مؤسسة مصر الخير بعرض تجربتها في إنشاء المدارس المجتمعية صديقة البيئة ضمن فعاليات وجلسات مشاركتها في قمة المناخ COP 27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ.

ورفع طلاب وطالبات مدرسة «جريو 5» بمركز كوم أمبو التي أنشأتها مؤسسة «مصر الخير» بالنظام البيئي، برفع اللافتات التي تطالب قادة العالم بحماية كوكب الأرض من الملوثات ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية، كما عرضوا مسرحية «اتحضر للأخضر» ضمن الجولة التفقدية التي نفذتها المؤسسة، اليوم الأحد، تزامنا مع قمة المناخ COP 27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الطلاب والطالبات خلال عرض المسرحية، أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من الملوثات المختلفة ضمن جهود الدولة المصرية ودول العالم في مواجهة مخاطر التلوث والتغيرات المناخية.

مناخ مستديم

وقالت إحدى الميسرات بمدرسة «جريو 5» بمركز كوم امبو التي أنشأتها مؤسسة "مصر الخير" بالنظام البيئي ، أن مؤسسة مصر الخير تقوم بتدريب الطلاب والطالبات داخل المدارس البيئية على سبل مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها ومخاطرها على كوكب الأرض كما يقوم الطلاب والطالبات بتوعية أسرهم بمخاطر التغيرات المناخية والتلوث البيئي على الصحة العامة وكوكب الأرض وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير تحت عنوان «مناخ مستدام».

مدارس صديقة للبيئة

وقال مصطفى أبو الحسن، نائب رئيس جمعية تنمية المجتمع بقرية النجاجرة بأسوان ، وهي إحدى الجمعيات الأهلية الشريكة مع مؤسسة مصر الخير لتنفيذ التعليم المجتمعي : أنه تم تنفيذ 4 مدارس بيئية بالتعاون مع مصر الخير بمركزي كوم أمبو ونصر النوبة بمحافظة أسوان، لتتماشى مع الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح أبو الحسن أن كل مدرسة من المدارس البيئية تخدم من 30 إلى 35 طالب وطالبة و تخدم أهالى القرية والقرى المجاورة لها لتصل العملية التعليمية للجميع خاصة في ظل اهتمامنا بالمناطق النائية والمحرومة حتى نوفر التعليم للجميع .

وأشار إلى أنه تم إنشاء مدارس النظام البيئي باستخدام مواد طبيعية تتماشى مع البيئة وتحديات التغيرات المناخية للعمل على حماية كوكب الأرض من كل خطر والجميع شريك فى الحفاظ على الكوكب.

قمة المناخ في شرم الشيخ

يذكر أن مؤسسة مصر الخير تشارك في قمة المناخ COP 27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ من خلال مشاركتها في جناح وزارة التضامن الاجتماعي ، كما تقوم المؤسسة بعرض أنشطتها ومدارس النظام البيئي ومبادراتها الإقليمية «نحو منظمات أهلية خضراء» والتي سيتم تنفيذها تحت مظلة الحملة الإقليمية «مناخ مستدام».