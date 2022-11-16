إصابة 5 في حادث على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، من مرفق الإسعاف، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، نجع حمادي- قنا، وإصابة 5 مواطنين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارتي إسعاف، وجرى نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة.

حادث الطريق الصحراوي الشرقي قنا سوهاج

كانت محافظة قنا شهدت صباح اليوم، مصرع شخص، بينما أصيب آخر إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق سوهاج قنا الصحراوي الشرقي.

كان مرفق إسعاف قنا تلقى بلاغا يفيد بمصرع كل حسن فخري أمين، 43 عامًا، كسر بعظام الجمجمة مع نزيف بالمخ، وإصابة إبراهيم بخيت رشيدي 35 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا سوهاج الصحراوي.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.