أستاذ علوم البحار والبيئة: النقاشات بـCOP27 حتى الآن «إيجابية ومحفزة»

قالت الدكتورة الهام محمود، أستاذ علوم البحار والبيئة وعضو الأمم المتحدة، إن مؤتمر المناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ أطلق عليه COP أفريقيا كما أطلق عليه «قمة التنفيذ»، إذ أن الآمال معقودة على القمة هذا العام بتحقيق الوعود والتعهدات، وخاصة تلك المتعلقة بالتمويل والإلتزامات المادية للدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، وعلى رأسها الدول النامية والأفريقية.

النقاشات إيجابية ومحفزة

وأضافت «محمود»، في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أنه على الرغم من عدم الوصول بعد لختام مؤتمر المناخ COP27 والتوقيع على الاتفاقيات والمبادرات إلا أن المناقشات على مدار الأيام الماضية إيجابية ومحفزة، مشيدة بالجهود المبذولة بالقمة وإدراج ملف الخسائر والأضرار لأول مرة بالمناقشات، بعد إدراج الأمم المتحدة لهذا المسمى بالتقرير الدولي السادس الصادر عن الأمم المتحدة.

العالم سيواجه صعوبة لتجاهل آثار التغيرات المناخية على الزراعة والغذاء

وأوضحت أستاذ علوم البحار والبيئة وعضو الأمم المتحدة، أن النقاشات تضمن الخسائر والأضرارالواقعة على الدول النامية بالقطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع الزراعة والغذاء، وهو القطاع التي يصعب تجاهله من أي دولة بالعالم بالوقت الراهن، منوهة عن التوقعات بالتوقيع على ما تم الاتفاق عليه بـCOP27، والمتعلق بأحقية الدول النامية بالدعم المادي البالغ 100 مليار دولار سنويًا.