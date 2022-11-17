العقود الآجلة للبنزين تتراجع لأقل سعر في شهر.. المخزون كلمة السر

واصلت العقود الآجلة للبنزين خسائرها إلى أقل من 2.5 دولار للجالون في منتصف نوفمبر الجاري، وهو أدنى مستوى في أربعة أسابيع تقريبًا، بعد زيادة المخزونات التي فاقت التوقعات.

ارتفاع المخزون من البنزين

أظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت بمقدار 2.207 مليون برميل لتصل إلى 207.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، بعد الانخفاضات الأسبوعية الرابعة على التوالي، وأكثر بكثير من توقعات السوق بزيادة قدرها 0.31 مليون برميل، كما ارتفع إنتاج البنزين للأسبوع الخامس على التوالي بمقدار 0.035 مليون برميل.

تهديدات أمريكية للشركات

وهدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض ضرائب أعلى على أرباح شركات النفط القياسية إذا لم تسعى الصناعة إلى خفض التكاليف للأمريكيين وزيادة الإنتاج.

تراجع مخزون النفط

أظهر أحدث تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر، مقارنة بتوقعات السوق بانخفاض أقل بمقدار 0.44 مليون برميل، وانخفضت مخزونات الخام في كوشينج، أوكلاهوما، بمقدار 1.624 مليون برميل، بعد سحب 0.923 مليون.

توقعات بارتفاع سعر البنزين

تاريخياً، وصل سعر البنزين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.33 دولار أمريكي للجالون في يونيو من عام 2022، ومن المتوقع أن يتداول البنزين عند 2.73 دولار أمريكي للجالون بنهاية هذا الربع أكتوبر - ديسمبر 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 3.09 دولار أمريكي للجالون في غضون 12 شهرًا.