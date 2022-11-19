«القابضة للمياه» تتابع أعمال المعمل المركزي التشيكي استعدادا لدخوله الخدمة

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وبصحبته المهندس عاطف عزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من مهندسي الشركة لمتابعة آخر المستجدات في الأعمال القائمة بالمعمل المركزي بالمحطة التشيكي استعدادا لدخوله الخدمة.

تنفيذ مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه

قال رئيس الشركة في تصريحات صحفية، إن الأعمال الجاري تنفيذها في المعمل المركزي التشيكي تأتى ضمن خطة الشركة لتنفيذ مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه IWSS التى تهدف إلى تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات، والجاري تنفيذها تفعيلا لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، والمنفذ تحت شعار «خدمة متميزة مستدامة».

متابعة سير الأعمال والتجهيزات الإنشائية لإنشاء معمل مركزي

وصرح «الشرقاوي» أن الجولة التفقدية جاءت لمتابعة سير الأعمال والتجهيزات الإنشائية لإنشاء معمل مركزي بمحطة مياه التشيكى المرشحة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استعدادا لدخوله الخدمة، موضحا أن تكلفة هذا المشروع بلغت 120 مليون جنيها، شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية، لتحقيق منظومة مائية ذات جودة عالية باحتواء المعمل على 3 معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضوية Inorganic Laborato، المعمل الميكروبيولوجي.

وبذلك يصبح المعمل المركزي معمل مرجعي على مستوى جميع مناطق الشركة، بقدرته على قياس جميع عناصر المياه وإجراء التحاليل المعملية، ورصد حدوث أى تلوث في المياه من خلال ما يمتلكه من أجهزة معملية حديثة لإمداد المواطنين بمياه عالية الجودة طبقا للمعايير والمواصفات القياسية المصرية الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية في قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007م.