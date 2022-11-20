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إصابة طفل صدمه تاكسي في قنا

كتب:

رجب آدم
12:43 ص | الأحد 20 نوفمبر 2022
حادث - صورة أرشيفية

حادث - صورة أرشيفية

أصيب طفل مجهول الهوية، منذ قليل، بعدما صدمته سيارة أجرة على طريق النساجون الشرقيون في مدينة قنا، ونقل على أثرها مستشفى قنا الجامعي.

هروب السائق

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد باصطدام سيارة أجرة «تاكسي» بطفل مجهول الهوية ولاذا قائد المركبة بالفرار.

نقل الطفل إلى مستشفى قنا

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف وجرى نقل الطفل إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقى العلاج اللازم اللازم.

وتعمل الأجهزة الأمنية في محافظة قنا على فحص الكاميرات لمعرفة السيارة وقائدها التي قامت باصطدام الطفل في شارع النساجون الشرقيون في مدينة قنا.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، كما طلبت تحريات المباحث ، وسرعة ضبط المركبة وقائدها.

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