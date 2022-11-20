أستاذ تمويل بجامعة القاهرة: «دليل شرم الشيخ» يضع قائمة مشروعات صديقة للبيئة

بهدف ترجمة الالتزامات من أجل إقامة مشروعات قابلة للتنفيذ، جاء دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، ليقدم حلولا وتوصيات من شأنها تحفيز الابتكار في حلول التمويل المناخية، ودفع أجندة التمويل الأخضر إلى الأمام، ما يجعل التحرك نحو العمل المناخي أكثر فعالية، إذ يستعرض الدليل 48 دراسة حالة لنماذج تمويلية لمشروعات خضراء بمصر والعالم.

دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

وأوضح الدكتور محمد الجوهري أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، شهد مناقشات وحوارات بين حكومات الدول والجهات المعنية، وكان هناك العديد من المطالب لإصدار دليل لتوصيات القمة للاهتمام بالمناخ وتحسين وضعه في العالم، إذ تتضمنت هذه التوصيات ضرورة الاهتمام بالمشروعات الخضراء ومشروعات الطاقة المتجددة، والبعد عن المشروعات التي تلوث البيئة، إضافة إلى ضرورة وضع آليات لمساعدة الدول الأكثر تضررًا من تغيرات المناخ وعلى رأسها الدول الأفريقية.

ضرورة تعامل البنوك بصورة مختلفة مع المشروعات الخضراء

وقال «الجوهري» في حوار على «القناة الثانية المصرية»، إن مشروعات الطاقة المتجددة المزمع إقامتها لها عمق استراتيجي أكثر من كونها مشروعات ربحية، وهو ما يتطلب من البنوك والمؤسسات المصرفية التعامل معها بخصوصية تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات الخضراء، إذ أن الأرباح من هذه المشروعات تستغرق وقتا أطول، وهنا تبرز أهمية العدالة بالتمويل.

زيادة وعي الشعوب بقضية المناخ

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن دليل شرم الشيخ، وضع قوائم تتضمن المشروعات التي تحافظ على البيئة واستقرار المناخ، مشددًا على أهمية نشر الوعي البيئي بين الشعوب بمختلف أنحاء العالم، إذ أن السلوكيات الفردية من ترشيد الاستهلاك واستخدام سيارات صديقة للبيئة يصنع فارقا كبيرا في التقليل من حدة التغيرات المناخية.