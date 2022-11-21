«المصري الألماني» يعلن عن تدريب لبناء مشروع خاص لشباب المنوفية

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة، ضمن الدورات التي ينظمها بشكل مستمر لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار جهود وزارة الهجرة لمكافحة الظاهرة، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف.

التعرف على الأدوات التى تساعد في توفير تكاليف المشروع

وقال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فرصة تدريب في المنوفية، لو انت عندك شغف الإدارة وعايز/ة تعرف/ي إزاي تدير/ي مشروع من بدايته لغاية تسليمه فالتدريب ده هيكون مفيد جدا ليك/ي».

وأوضح المركز خلال المنشور: «تدريب إدارة المشروعات هنتعلم ازاي نصمم خطة مشروع كاملة بداية من إنشاء الفريق، وتقدير التكلفة، وتخطيط الوقت، وتقييم المخاطر، وتحديد المصادر، والتصميم والبناء، وإدارة أصحاب المصلحة، والتعرف على أدوات إدارة المشروعات من أجل توثيق المشروع وتتبعه، والتعرف على الأدوات إللى هتساعد في توفير تكاليف المشروع».

وأشار المركز المصري الألماني، إلى أن مجال إدارة المشروعات يتضمن المجالات المطلوبة في سوق العمل حالياً، على أن تكون مدة التدريب خمسة أيام، خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري إلى 1 ديسمبر المقبل، من الساعة 10 صباحاً حتى 4 عصراً، في قاعة تدريب المركز.

تدريبات التأهيل الوظيفي

جدير بالذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب، لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي، كما يجرى تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف.